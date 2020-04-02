Всеобщая изоляция снизила число ограблений квартир в Санкт-Петербурге
Количество квартирных краж в Санкт-Петербурге сократилось из-за всеобщей изоляции. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на службу информации Управления вневедомственной охраны Войск национальной гвардии РФ по региону.
«С начала марта 2020 года наши наряды групп задержания городских и областных филиалов вневедомственной охраны выезжали по сигналу „тревога“ 5100 раз. Краж с объектов и квартир, находящихся под охраной службы, допущено не было», — подчеркнул и. о. главы Управления Александр Красилич.
По его словам, сотрудники охраняют более 12 тысяч объектов, примерно 77 тысяч мест проживания и хранения имущества и порядка 2,4 тысячи автомобилей. Каждый день работает 250 вооруженных экипажей охраны.