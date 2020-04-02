Всеобщая изоляция снизила число ограблений квартир в Санкт-Петербурге

«С начала марта 2020 года наши наряды групп задержания городских и областных филиалов вневедомственной охраны выезжали по сигналу „тревога“ 5100 раз. Краж с объектов и квартир, находящихся под охраной службы, допущено не было», — подчеркнул и. о. главы Управления Александр Красилич.

По его словам, сотрудники охраняют более 12 тысяч объектов, примерно 77 тысяч мест проживания и хранения имущества и порядка 2,4 тысячи автомобилей. Каждый день работает 250 вооруженных экипажей охраны.