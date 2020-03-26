«Всему хорошему приходит конец». Россиян ждет «болотистая» погода в выходную неделю
Сейчас в Москве и Подмосковье безветренно, светит солнце и температура колеблется в значениях 12-15 градусов. «Но всему хорошему все равно приходит конец», — поделился с РИА «Новости» Вильфанд.
К началу нерабочей недели погода начнет меняться, задует ветер, похолодает до пяти градусов тепла, в отдельных регионах столбики термометров опустятся до нуля градусов. Давление тоже снизится. На языке метеорологов такое состояние атмосферы называют «болотистым».
Когда весна окончательно придет в Россию, говорить пока рано, уверены синоптики. Март в большинстве случаев «переходный» и нестабильный месяц.
Ранее синоптики сделали долгосрочный прогноз на то, каким будет лето. Метеорологи считают, что в начале лета почти не будет дождей. Июнь и июль будут сравнительно теплыми, причем на всей территории России.