«Всему хорошему приходит конец». Россиян ждет «болотистая» погода в выходную неделю

По-весеннему теплой и солнечной погоды, которая сейчас радует жителей европейской части России, ожидать не стоит. Весна, которая ненадолго заглянула в центр страны, пройдет к концу этой недели. В этом уверен глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Сейчас в Москве и Подмосковье безветренно, светит солнце и температура колеблется в значениях 12-15 градусов. «Но всему хорошему все равно приходит конец», — поделился с РИА «Новости» Вильфанд.

К началу нерабочей недели погода начнет меняться, задует ветер, похолодает до пяти градусов тепла, в отдельных регионах столбики термометров опустятся до нуля градусов. Давление тоже снизится. На языке метеорологов такое состояние атмосферы называют «болотистым».

Когда весна окончательно придет в Россию, говорить пока рано, уверены синоптики. Март в большинстве случаев «переходный» и нестабильный месяц.

Ранее синоптики сделали долгосрочный прогноз на то, каким будет лето. Метеорологи считают, что в начале лета почти не будет дождей. Июнь и июль будут сравнительно теплыми, причем на всей территории России.