05 июля 2023, 17:20
Всемирный фонд природы попал в список нежелательных организаций
Минюст России включил WWF в список нежелательных организаций.
Минюст России включил Всемирный фонд природы (WWF)* в список нежелательных организаций. Об этом сообщили на сайте ведомства.
«В перечень <…> включена иностранная неправительственная организация <…> Всемирный фонд природы*», — уточнили в сообщении.
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Ранее, 21 июня, Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в России WWF*. В надзорном ведомстве деятельность фонда назвали прикрытием для реализации угрожающих безопасности проектов.
В марте министерство юстиции расширило список иностранных агентов и добавило в него WWF*. В ведомстве уточнили, что организация распространяла негативную информацию о принимаемых госорганами решениях и проводимой ими политике по охране природы, а также получала субсидии из-за рубежа. Фонд объявил, что через суд оспорит включение в список иноагентов.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента
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