    09 января 2020, 02:53

    Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в этом году на 1,6%

    Александра Каширина

    В среду 8 января Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики. Согласно результатам исследования, рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в этом году составит 1,6%, а в 2021-22 годах — 1,8.
    Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в этом году на 1,6%

    ВВП прошедшего года во Всемирном банке (ВБ) по-прежнему оценивают в 1,2 %.

    Рост ВВП мировой экономики составит 2,5% в виду частичного восстановления инвестиций и торговли после ее значительного спада в 2019 году. Однако риски снижения роста, согласно информации ВБ, все равно остаются.

    Рост среди стран с развитой экономикой опустится примерно до 1,4 % в этом году. Причиной этого станет недостаточная мощность в обрабатывающей промышленности. При этом у развивающихся стран и стран с переходной экономикой ВВП в 2020 году вырастет до 4,1 %.

    ВВП США снизится до 1,8 % из-за негативного влияния торгового противостояния с Китаем. Снизится рост и Евросоюза до 1% из-за недостаточной нагрузки промышленности.

    Специалисты прогнозируют и снижение ВВП Китая, опять-таки из-за торговой войны и общей атмосферы неустойчивости на рынке. При этом другие страны этого региона будут иметь ВВП, повышенное почти до 5 %.