Всемирный банк прогнозирует рост ВВП России в этом году на 1,6%

ВВП прошедшего года во Всемирном банке (ВБ) по-прежнему оценивают в 1,2 %.

Рост ВВП мировой экономики составит 2,5% в виду частичного восстановления инвестиций и торговли после ее значительного спада в 2019 году. Однако риски снижения роста, согласно информации ВБ, все равно остаются.

Рост среди стран с развитой экономикой опустится примерно до 1,4 % в этом году. Причиной этого станет недостаточная мощность в обрабатывающей промышленности. При этом у развивающихся стран и стран с переходной экономикой ВВП в 2020 году вырастет до 4,1 %.

ВВП США снизится до 1,8 % из-за негативного влияния торгового противостояния с Китаем. Снизится рост и Евросоюза до 1% из-за недостаточной нагрузки промышленности.

Специалисты прогнозируют и снижение ВВП Китая, опять-таки из-за торговой войны и общей атмосферы неустойчивости на рынке. При этом другие страны этого региона будут иметь ВВП, повышенное почти до 5 %.