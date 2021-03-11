Всемирный банк поставил Россию на 129-е место по равенству мужчин и женщин

Россия оказалась на 129-м месте в рейтинге «Женщины, бизнес и закон — 2021». Гендерное равенство в разных странах мира изучил Всемирный банк. С результатами исследования ознакомилась газета «Известия».

Всемирный банк изучил законодательные базы 190 государств. Специалисты пытались понять, насколько экономические возможности женщины ограничены в разных странах. Оценка проводилась по восьми темам: трудоустройство, зарплата, брак, свобода передвижения, возможности при рождении ребенка, законодательство по ведению бизнеса, владение активами и пенсионные нормы.

Эксперты пришли к выводу, что у России есть проблемы с точки зрения равноправия полов с ведением бизнеса, оплатой труда, процессом трудоустройства, пенсиями. В Минтруде РФ заявили, что у женщин и мужчин в стране равные права. Также в ведомстве заметили, что работают над созданием дополнительных сервисов, которые помогут женщинам вернуться к занятости после декрета на выгодных условиях.

В топ-10 рейтинга вошли Бельгия, Дания, Исландия, Ирландия, Канада, Латвия, Люксембург, Португалия, Франция, Швеция. Чуть ниже оказались Великобритания, Германия, Нидерланды. При этом одна из крупнейших экономик мира — США — заняла лишь 37-место. Россия заняла только 129-ю позицию, соседями по рейтингу у нее стали африканские государства — Бурунди и Уганда.

О гендерных стереотипах в России певица Manizha споет на Евровидении-2021. На конкурсе она представит песню Russian Woman.