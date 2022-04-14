Всем ветеранам предложили бесплатно давать по гектару земли

Ветеранам всех войн захотели бесплатно предоставлять по гектару земли в России. Исключения составят только некоторые территории. Законопроект о выдаче участков в ближайшее время внесут в Госдуму.

По словам авторов инициативы, в России насчитываются миллионы гектаров пустующих и заброшенных земель.

«Было бы правильно, чтобы ее безвозмездно получили те, кто хочет заняться личным подсобным хозяйством и индивидуальным жилищным строительством», — привела газета «Известия» слова первого зампреда комитета по АПК Олега Нилова.

В первую очередь бесплатные гектары хотят раздать ветеранам. Речь идет об участниках всех войн и военных операций, а также ветеранах Вооруженных сил России. Этим людям предлагают предоставить участки по всей территории страны, за исключением Москвы, Петербурга, Севастополя и нескольких мест Краснодарского края.

«Они должны получить такие же льготы, которые имеют жители Дальнего Востока при освоении дальневосточного гектара. Сейчас мы дорабатываем этот законопроект, после чего он будет внесен в Госдуму», — заявил Нилов.

В Минсельхозе сообщили, что пока документ не поступал в ведомство. При получении его рассмотрят в установленном порядке.