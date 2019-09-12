«Хотели идти на мировую, но решили не сдаваться». Дело томского подростка, защищавшего щенка, вернули в прокуратуру

Судебное заседание прошло в Томске по делу подростка Данилы, чью собаку переехал автомобилист. Мужчина извинился перед парнем, но также подал на него в суд за порчу машины. Судья решил отправить дело на доследование в прокуратуру. Школьник признался «360», что чувствует большую поддержку со стороны общества и надеется, что все завершится хорошо.

Подросток рад такому промежуточному исходу. Он надеется, что в конце концов все обойдется. «Я чувствую поддержку», — сказал он «360» и поблагодарил всех. После случившегося новую собаку он пока заводить не хочет.

Автомобилист сбил собаку и обвинил ее хозяина в порче машины Подробнее

Слушание прошло в закрытом режиме. После заседания стало известно, что именно Следственный комитет области предложил возвратить материалы на доследование. В итоге судья Виталий Большаков обжаловал ходатайство гособвинения. Он счел, что в материалах следствия есть несколько нарушений и препятствий. Их нужно устранить.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру региона и попросила прекратить преследование Данилы. Кроме того, ситуация получила большой общественный резонанс и внимание СМИ.

Мать подростка Елена Сафронова после заседания призналась «360», что семья не ожидала такой общественной поддержки. Она поблагодарила всех россиян, кто остался неравнодушен к истории Данилы. По ее словам, именно это дало им силы бороться дальше. Ведь Сафроновы уже готовы были идти на мировую со своим обидчиком, Александром Новиковым.

Хотели идти на мир, потому что устали. Но из-за общественного мнения решили не сдаваться. Очень хорошая поддержка. Нам помогли очень сильно. Спасибо всем большое! Елена Сафронова.

Она отметила, что мечтает лишь о том, чтобы ее сына сняли с учета. «Я хотела бы, чтобы у моего ребенка не было судимости», — добавила Елена.

Между тем переехавший собаку мальчика автомобилист неохотно дает комментарии СМИ.

Я принес извинения мальчику и родителям за случившееся — меня послали. Мне угрожали, у меня вымогали деньги. Я хотел бы, чтобы мои извинения приняли и хотел бы услышать взаимное извинение Александр Новиков автомобилист.

Он также выразил надежду, что в конце концов будет принято решение, «которое нас бы примирило».

Отец Новикова, Иван Фот, также поговорил с «360». Он уверен в невиновности сына. Фот отметил, что его сын ехал медленно, но не смог увидеть играющую на дороге собаку.

Он пришел, он извинился. Он сказал: «Давай пойдем купим тебе новую собаку, раз твой щенок подлетел под мою машину» Иван Фот отец Александра Новикова.

Случай произошел в Томске в начале июня 2019 года. Данила пришел к другу в гараж с маленькой собакой. Пока они с приятелем чинили машину, на его щенка наехал внедорожник. За рулем был Александр Новиков. Мужчина съехал с собаки только тогда, когда этого потребовал подросток и ударил по капоту автомобиля. Там остались вмятины. Мальчик потребовал от мужчины восемь тысяч рублей. В свою очередь, Новиков оценил свой ущерб в 14 тысяч рублей.

Против Данилы было заведено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущество. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Адвокаты считают, что гражданскую тяжбу незаконно переквалифицировали в уголовное дело.

История получила большой общественный резонанс. Петицию в поддержку подростка подписали более 140 тысяч человек.