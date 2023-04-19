Общество 19 апреля 2023, 15:45 Всем созаемщикам мобилизованных разрешили брать кредитные каникулы Госдума приняла закон о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, закон, который позволит всем созаемщикам граждан, призванных на военную службу по мобилизации, брать кредитные каникулы. Об этом проинформировал сайт Государственной думы.

Ранее этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети или иждивенцы участника СВО, теперь же ее распространили на родителей и усыновителей. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, оформить кредитные каникулы можно будет задним числом, а именно с даты объявления в России частичной мобилизации — 21 сентября 2022 года.

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Закон также позволит в случае гибели участника спецоперации или признания его инвалидом первой группы списать кредит с созаемщиков, если те являются его родителями. Эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

«Это гарантия того, что долг по кредиту участника СВО не ляжет на плечи его родителей», — отметил Володин.

Ранее Минобороны подготовило законопроект, в котором предусмотрено ограничение числа банков, имеющих право на перечисление заработной платы российским военнослужащим. В ведомстве обосновали это необходимостью уменьшить риски попадания персональных данных в руки третьих лиц. Там отметили, что сейчас военные имеют право получать денежное довольствие в 80 различных банках. Минобороны предложило поручить проведение выплат только одобренным правительством кредитным организациям.