Запад строит свою позицию по Украине на отрицании правды. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «360» указал на избирательность иностранных журналистов.

Украинские военные, заметил он, «что-то взрывают под видом того, что это сделали российские так называемые оккупанты, агрессоры». Западные СМИ снимают это, передают в редакции, и материалы выходят в свет.

«Потому что никто там не хочет услышать слова правды. Всем нужны сенсации о том, какие русские варвары, как они уничтожают бедных и несчастных украинцев, свободолюбивых и демократичных», — подчеркнул Литовкин.

При этом события в Донбассе никто не освещал: все восемь лет иностранная пресса не рассказывала о происходящем в ДНР и ЛНР.

Мы знаем эту выборочную журналистику, которая «одним глазом вижу, другим — не вижу, одним ухом слышу, другим — не слышу» Виктор Литовкин военный обозреватель

Литовкин привел в пример приезд в Донбасс французской журналистки. Наработанный материал она передала в редакцию Бернара Анри-Леви, известного своими русофобскими настроениями.

«Они там развели руками: неужели это возможно, неужели это есть. Они восемь лет этого не видели. <…> И все поленились съездить в Донбасс — реально посмотреть, что происходит. А если кто и был, их не печатали и не выпускали в эфир», — сказал полковник в отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский, предположил он, действительно мог покинуть страну. Причем тайно, не на самолете или автомобиле.

«Киев, конечно, перекрыт, но там открыты гуманитарные коридоры. Видимо, по одному из этих гуманитарных коридоров Зеленский, переодевшись, как Троцкий, в женское платье, напялив на себя парик, убежал», — заключил Литовкин.