Всем морковь! Необычный фестиваль устроили в Дмитрове
Морковь в Дмитрове любят настолько, что устроили в ее честь фестиваль. Там из моркови было все: сцена, дети и даже престол из «Игры престолов».
На главной сцене дети из ТЮЗов городского округа устроили морковный конкурс красоты. Вместе с родителями и руководителями кружков они соорудили невероятные наряды.
Дмитров, без сомнения, — морковная столица Подмосковья. Там выращивают большую часть этого ценнейшего и полезного овоща.
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«В Дмитрове выращивают 40% всей моркови Подмосковья. И поэтому восьмой год подряд в этот день мы празднуем „Морковный фестиваль“ вместе с нашими жителями!», — отметила начальник управления по развитию культуры и туризма администрации г. о. Дмитров Ирина Костышина.
Изюминкой фестиваля стал огромный морковный рулет. Кусочек этого шедевра смогли попробовать все желающие. Рулет получился сладкий — по-настоящему дмитровский. Таким продуктом и дитя любимое, и коня верного, и себя накормить можно. Так что, пора включать морковь в рацион.