  • Всем морковь! Необычный фестиваль устроили в Дмитрове

    28 сентября 2019, 17:45

    Алина Трофимова, Владислав Гурджи, Екатерина Филимонова

    В Дмитрове сегодня было весело. Уже в восьмой раз там провели «Морковный фестиваль». Пожалуй, это одно из самых необычных осенних мероприятий на открытом воздухе.
    Всем морковь! Необычный фестиваль устроили в Дмитрове

    Морковь в Дмитрове любят настолько, что устроили в ее честь фестиваль. Там из моркови было все: сцена, дети и даже престол из «Игры престолов».

    Всем морковь! Необычный фестиваль устроили в Дмитрове | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На главной сцене дети из ТЮЗов городского округа устроили морковный конкурс красоты. Вместе с родителями и руководителями кружков они соорудили невероятные наряды.

    Всем морковь! Необычный фестиваль устроили в Дмитрове | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Дмитров, без сомнения, — морковная столица Подмосковья. Там выращивают большую часть этого ценнейшего и полезного овоща.

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    «В Дмитрове выращивают 40% всей моркови Подмосковья. И поэтому восьмой год подряд в этот день мы празднуем „Морковный фестиваль“ вместе с нашими жителями!», — отметила начальник управления по развитию культуры и туризма администрации г. о. Дмитров Ирина Костышина.

    Всем морковь! Необычный фестиваль устроили в Дмитрове | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Изюминкой фестиваля стал огромный морковный рулет. Кусочек этого шедевра смогли попробовать все желающие. Рулет получился сладкий — по-настоящему дмитровский. Таким продуктом и дитя любимое, и коня верного, и себя накормить можно. Так что, пора включать морковь в рацион.