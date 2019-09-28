Всем морковь! Необычный фестиваль устроили в Дмитрове

В Дмитрове сегодня было весело. Уже в восьмой раз там провели «Морковный фестиваль». Пожалуй, это одно из самых необычных осенних мероприятий на открытом воздухе.

Морковь в Дмитрове любят настолько, что устроили в ее честь фестиваль. Там из моркови было все: сцена, дети и даже престол из «Игры престолов».

Источник фото: телеканал «360»

На главной сцене дети из ТЮЗов городского округа устроили морковный конкурс красоты. Вместе с родителями и руководителями кружков они соорудили невероятные наряды.

Источник фото: телеканал «360»

Дмитров, без сомнения, — морковная столица Подмосковья. Там выращивают большую часть этого ценнейшего и полезного овоща.

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«В Дмитрове выращивают 40% всей моркови Подмосковья. И поэтому восьмой год подряд в этот день мы празднуем „Морковный фестиваль“ вместе с нашими жителями!», — отметила начальник управления по развитию культуры и туризма администрации г. о. Дмитров Ирина Костышина.

Источник фото: телеканал «360»

Изюминкой фестиваля стал огромный морковный рулет. Кусочек этого шедевра смогли попробовать все желающие. Рулет получился сладкий — по-настоящему дмитровский. Таким продуктом и дитя любимое, и коня верного, и себя накормить можно. Так что, пора включать морковь в рацион.