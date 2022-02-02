Вселенная наставников или «инфоцыган». Топ-5 сходств всех коучей

Супер-успешные звездные коучи, учителя, наставники, психологи и инфоцыгане нещадно размножаются. За счет чего они завоевывают аудиторию? Почему люди потребляют такой контент? И что общего между всеми коучами? В частности, великой марафонщицей Блиновской и преподавателем разборов Тлиашиновой? Посмотрим на примере интервью Елены YоuТubе-каналу «Осторожно: Собчак» и Инны YouTube-каналу Super.

Елена Блиновская запустила марафон желаний, сняла фильм и помогла миллионам людей стать счастливыми, возродить внутреннего ребенка и осознать свои истинные мечты. Инна Тлиашинова создала свою программу по решению любых людских проблем с помощью техники, схожей с расстановками. Она даже сделала курсы по обучению для дальнейшего преподавания и поставила ценник за личную консультацию от миллиона рублей.

Итак, первая их схожесть — они хорошо заработали на своем продукте.

Вторая черта, объединяющая двух женщин — уход от конкретного ответа на четко поставленный вопрос. Причина: этот ответ может отпугнуть зрителей или оппонента, поэтому приходится выбирать другие ходы. Например, вопрос образования в них обеих включает растерянность, появляются паузы, глаза ускользают в потолок. Говорить они начинают очень обтекаемо.

Никакого конструктива нет и в вопросе финансов. Тем самым они показывают, что можно не предъявлять миру свое образование, не рассказывать о заработках, но при этом собирать вокруг себя массы и выпускать большие программы. «Я так хочу, и значит так можно» — условный лозунг.

Третья очевидная схожесть — яркая агрессия. Люди используют разные способы защиты, кто-то замолкает, кто-то старается сгладить конфликт, кто-то отвечает иронично и дипломатично. Но Елена и Инна выбирают самый простой, но не самый духовный способ — нападать с еще большей силой. Тем самым они дают сигнал: смотрите, какая у меня самооценка, слышите, как гремят мои железные личные границы? Это я решаю, моя жизнь, мои правила.

Четвертая схожесть — эмоциональность и чувствительность. Иногда это, конечно, просто расшатанная психика. Но диагностировать это может только специалист. А вообще эмоциональная открытость людям очень нравится. Этот пунктик полезен для пиара.

И теперь самая главная черта, которая определяет успех любого продукта и объединяет Елену и Инну — грандиозная безусловная уверенность в себе. Именно на этом качестве и держится все, что они делают. Человек по природе своей ищет ответы и часто сомневается, что нормально. Но есть некоторые люди, которые понимают это свойство психики и используют его в своих целях. Они говорят: «Я знаю, как решить твой вопрос, у меня есть ответ, я уверена на все 100!» Поэтому многие перекладывают ответственность с себя на наставника, выполняют все указания в надежде на чудо и несут деньги.

Большинство людей очень внушаемы. Поэтому умение убеждать других — вот ключ к успеху в подобных сферах. Лидер никогда не сомневается.

«На поиск ответа тебе придется потратить много лет, а со мной ты найдешь его сразу», — вот оно, негласное правило любого коуча, наставника, учителя и других. В этом они очень похожи.