Эксклюзив 26 декабря 2023, 14:33 «Всей этой философии не будет». Балицкий предложил подключать пленных ВСУ к строительству дорог Губернатор Балицкий выступил с инициативой заключения контрактов с пленными ВСУ

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предложил заключать с украинскими военнопленными контракты, в рамках которых они обязуются отработать несколько лет в России. Об этом он рассказал в интервью с «360».

«Я напишу в законодательные органы предложение, чтобы пленных использовать. У нас 12 тысяч пленных, и мы их всех не обменяем, потому что такого количества наших у них, слава богу, нет», — указал Балицкий.

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Он напомнил, что ВСУ обстреливали российские территории и разрушили часть инфраструктуры. По мнению губернатора, пленные могли бы помочь ее восстановить.

«Моя мысль в том, чтобы заключить с этими пленными контракт, что мы как российское государство освобождаем их от ответственности, а они обязуются в течение трех или пяти лет выполнять принудительные работы. Строить дороги, например», — добавил он.

Балицкий согласился, что пленные должны подписывать договор только на добровольной основе, а в случае его выполнения человек в перспективе даже сможет получить российское гражданство.

«Для всех европейских международных организаций не будет обвинений, что мы принудительно используем рабский труд. Всей этой философии не будет, потому что человек сам подписал, он сам освобождается», — заключил губернатор.

Полное интервью с губернатором Запорожской области можно посмотреть на «360» в 19:00 26 декабря.