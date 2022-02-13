Всех желающих уехать с Байконура россиян расселят в 2022 году

Проживающие на Байконуре в Казахстане россияне, желающие уехать в РФ, в 2022 году получат 600 сертификатов на покупку жилья. Об этом РИА «Новости» сообщил осведомленный источник. Предполагается, что такого количества сертификатов должно хватить на всех жителей города.

«На 2022 год запланировано выдать 600 жилищных сертификатов. Сейчас в очереди на отселение стоит 598 семей, в них человек — 1399. То есть практически все, кто стоят на отселение, должны сертификаты получить», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что сертификат позволяет получить, в среднем, 1,3 миллиона рублей на человека. Соответственно, полностью он покупку жилья в Росси покрыть не может. Уезжающие россияне традиционно берут ипотеку или справляются за счет ранее накопленных средств.

С 2002 по 2013 годы на Байконуре уже действовала программа обеспечения жильем граждан, отселяемых из города. За эти года недвижимость в России смогли получить порядка семи тысяч граждан. Возобновили программу в 2018 году после выхода соответствующего указа российского президента. За первый год было выдано 137 сертификатов, в последующие годы — порядка 600 сертификатов ежегодно.

При этом сертификаты предоставлялись только тем, кто имел определенный стаж работы на момент подписания указа в 2018 году.