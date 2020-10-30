В течение ближайшего месяца в Москве начнется вакцинация от коронавируса для всех желающих. Для этого будут использовать препарат «Спутник V», заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Мы не теряем времени даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса. И как только вакцина поступит, я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сообщила Ракова эфире телеканала «Россия 24».

Ранее о начале массовой вакцинации от COVID-19 высказался президент Владимир Путин. Он отметил, что испытания российской вакцины проходят без сбоев, и выразил надежду, что прививать население начнут к концу 2020 года.

Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стал препарат «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас проходят его пострегистрационные испытания. Кроме того, в России зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Оба препарата показали свою безопасность и эффективность во время исследований.