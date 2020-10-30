facebook_pixel
    30 октября 2020, 10:52

    Всех желающих начнут прививать от коронавируса в течение месяца — власти Москвы

    Дарья Бунякова, Юлия Булыгина

    В течение ближайшего месяца в Москве начнется вакцинация от коронавируса для всех желающих. Для этого будут использовать препарат «Спутник V», заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
    Всех желающих начнут прививать от коронавируса в течение месяца — власти Москвы

    «Мы не теряем времени даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса. И как только вакцина поступит, я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сообщила Ракова эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее о начале массовой вакцинации от COVID-19 высказался президент Владимир Путин. Он отметил, что испытания российской вакцины проходят без сбоев, и выразил надежду, что прививать население начнут к концу 2020 года.

    Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стал препарат «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас проходят его пострегистрационные испытания. Кроме того, в России зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Оба препарата показали свою безопасность и эффективность во время исследований.