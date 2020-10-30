Всех желающих начнут прививать от коронавируса в течение месяца — власти Москвы
«Мы не теряем времени даром, пока наша промышленность производит вакцину, мы уже создаем крупную по городу сеть прививочных кабинетов специально вакциной от коронавируса. И как только вакцина поступит, я думаю, что она поступит в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих москвичей», — сообщила Ракова эфире телеканала «Россия 24».
Ранее о начале массовой вакцинации от COVID-19 высказался президент Владимир Путин. Он отметил, что испытания российской вакцины проходят без сбоев, и выразил надежду, что прививать население начнут к концу 2020 года.
Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стал препарат «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи. Сейчас проходят его пострегистрационные испытания. Кроме того, в России зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Оба препарата показали свою безопасность и эффективность во время исследований.