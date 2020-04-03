Всех сбежавших пассажиров из Таиланда нашли во Владивостоке

Прилетевшие ночью 2 апреля из Таиланда во Владивосток пассажиры не захотели отправляться в карантин и сбежали из аэропорта. Всех их нашли и отправили в обсерватор.

«Все 12 пассажиров рейса из Бангкока, покинувшие аэропорт, найдены и возвращены в обсерватор», — приводит РИА «Новости» текст сообщения правительства Приморья.

Самолет из Таиланда прилетел во Владивосток ночью 2 апреля. На его борту было более 170 человек. Для людей подготовили обсерватор в санатории «Сахарный ключ» и большинство сознательно поехали туда. Но 12 человек на карантин отправляться отказались и сбежали из аэропорта. Четырех человек нашли сразу, а остальных — в течение четверга, 2 апреля.

Ранее прилетевшие из Таиланда в Иркутск россияне устроили бунт по дороге в обсерваторий. Пришлось вмешаться полиции. По решению главного санитарного врача России Анны Поповой, все приехавшие в эти дни из-за границы россияне обязаны провести две недели в карантине.

Из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, а регионы ввели режим жесткой самоизоляции. Всего в РФ зафиксировали 3548 случаев заражения. Число подхвативших инфекцию в мире перевалило за миллион.