Всех российских туристов вывезли из Танзании и Турции

Российские авиакомпании вывезли всех туристов Танзании, а также путешественников из Турции. Домой вернулись 5,4 тысячи россиян. Всего выполнено 18 рейсов, из них шесть — турецкими перевозчиками.

С 15 по 27 апреля из Танзании перевезли 4,1 тысячи пассажиров, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на данные Росавиации.

«Из Танзании в Россию <…> выполнено 12 рейсов, перевезено 4,1 тысячи пассажиров. Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена», — подчеркнули в агентстве.

Завершена вывозная программа и из Турции, добавил ТАСС. В ней участвовали семь российских авиакомпаний - Azur Air, «Азимут», «Икар», «Победа», «Россия», Red Wings и Royal Flight.

«26 апреля российские и турецкие авиакомпании выполнили шесть рейсов из Турции в Россию, перевезено 1,3 тысячи пассажиров», — указали в Росавиации.

Из указанного числа рейсов российские перевозчики выполнили три, вернув домой 720 пассажиров.

В Турции с 29 апреля по 17 мая введут полный локдаун на фоне ухудшение ситуации с коронавирусом. В стране приостановят работу всех компаний за исключением отдельных предприятий, а магазины будут работать с 10:00 до 17:00. Для иностранных туристов не действует установленный комендантский час.