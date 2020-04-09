Всех прибывающих в Крым автоматически отправят на карантин

Как рассказал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, меры ужесточают из-за того, что новые случаи заболевания в Крыму — привозные. Если ввести карантин для тех, кто только приехал в Крым, по мнению властей, можно будет заблокировать распространение инфекции. Предложение поддержал глава Крыма Сергей Аксенов.

Всем въезжающим в регион будут выдавать памятку с контактными данными врачей и с информацией о том, как себя вести в течение двух недель.

«Прибывшие обязаны соблюдать режим самоизоляции сроком 14 дней с момента прибытия в Крым: не посещать места учебы, работы, общественных мест», — заявил Гоцанюк.

Ранее обязательной самоизоляции подвергались только те, кто прибыл в Крым из Москвы и Петербурга.

Сейчас в республике 26 человек, заразившихся коронавирусом. Семь из них выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением. Жертв из-за коронавируса в Крыму нет.