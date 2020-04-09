    09 апреля 2020, 11:32

    Всех прибывающих в Крым автоматически отправят на карантин

    Эля Данилюк

    В Крыму ужесточают правила для всех, кто приезжает или прилетает в регион. Теперь вновь прибывшие должны находиться на обязательной самоизоляции в течение двух недель. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба в республике, сообщил крымский новостной портал Informer.

    Как рассказал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, меры ужесточают из-за того, что новые случаи заболевания в Крыму — привозные. Если ввести карантин для тех, кто только приехал в Крым, по мнению властей, можно будет заблокировать распространение инфекции. Предложение поддержал глава Крыма Сергей Аксенов.

    Всем въезжающим в регион будут выдавать памятку с контактными данными врачей и с информацией о том, как себя вести в течение двух недель.

    «Прибывшие обязаны соблюдать режим самоизоляции сроком 14 дней с момента прибытия в Крым: не посещать места учебы, работы, общественных мест», — заявил Гоцанюк.

    Ранее обязательной самоизоляции подвергались только те, кто прибыл в Крым из Москвы и Петербурга.

    Сейчас в республике 26 человек, заразившихся коронавирусом. Семь из них выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением. Жертв из-за коронавируса в Крыму нет.