Общество 01 февраля 2023, 12:38 Всех подозреваемых и осужденных в России заставят проходить геномную регистрацию Совфед поддержал закон об обязательной геномной регистрации для осужденных и подозреваемых РИА «Новости»

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Российские сенаторы одобрили закон об обязательной геномной регистрации, которую должны проходить отбывающие наказание преступники, подозреваемые или обвиняемые, а также находящиеся под административным арестом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Теперь по закону экспертные подразделения СК России имеют право проводить обязательную государственную геномную регистрацию. Ее могут делать органы предварительного следствия и органы дознания вместе с подразделениями органов внутренних дел или Следственного комитета.

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Закон закрепляет правила уничтожения геномной информации. Представители власти считают, что расширение списка людей, которые должны пройти геномную регистрацию, даст возможность увеличить информационный массив федеральной базы данных геномной информации. Также эта мера может повысить эффективность в раскрытии преступлений. Подчеркивается, что данный документ не противоречит Конституции РФ.

Анализ ДНК сейчас берут в России исключительно у осужденных, которые совершили тяжкие, особо тяжкие преступления или преступления против половой неприкосновенности.