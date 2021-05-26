Всех осужденных привлекут к исправительным работам к 2030 году

Всех осужденных, имеющих право на исправительные работы, привлекут к трудовой деятельности к 2030 году. При этом работать все будут добровольно, получая зарплату. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минюст.

«К 2024 году в исправительных центрах планируется кратное увеличение размещения осужденных к принудительным работам, а к 2030 году — в полном объеме. При этом в случае создания исправительных центров по очистке территорий в Арктической зоне прорабатывается возможность льготного исчисления времени отбывания наказания», — заявили в министерстве.

По данным пресс-службы ведомства, сейчас право за замену заключения принудительными работами имеют порядка 188 тысяч осужденных. Исправительные центры работают в 76 субъектах страны, но пока в них недостаточно мест. При этом работники могут рассчитывать на зарплату, которая должна быть не ниже МРОТ.

«Гражданин в данном случае работает в соответствии с заключенным трудовым договором. Таким образом, действующим законодательством РФ урегулирован вопрос привлечения к труду осужденных к принудительным работам», — пояснили в Минюсте.

Министерство полагает, что осужденные в качестве работников будут интересны бизнесу.