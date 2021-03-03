«Всех к стенке»: в TikTok возмутились кадрами с массовой вырубки леса под Красноярском

Одна из пользовательниц TikTok показала подписчикам видео с массовой вырубкой леса в Красноярском крае. Под роликом собралось множество комментариев, жестко осуждающих вырубку и продажу деревьев.

Видео с вырубкой леса опубликовала в приложении Анастасия Герасимова. На снятых с вертолета кадрах видно множество участков посреди леса, где вырубили все деревья. В подписи к ролику сообщается, что видео было снято в Красноярском крае.

Источник фото: tiktok.com/@hyowu

Ролик с массовой вырубкой леса собрал более четырех тысяч комментариев и 10 тысяч репостов. Пользователи стали активно обсуждать проблему с исчезновением деревьев. Они осудили чиновников, которые продают лес, и напомнили о животных.

«Будущего не будет при таком отношении к природе!» — заявил один из подписчиков девушки.

«А потом лес поджигают дабы скрыть следы воровства», — добавил другой.

«Бедные животные! Их дом разорили! Нарушена экосистема! Люди, опомнитесь. Не все измеряется деньгами. Мы не вправе уничтожать природу», — отметили в комментариях.

«За одно это их всех к стенке поставить, не говоря уже про все остальное», — подчеркнул пользователь.

«Почему-то сразу столько матерных слов в голове образовалось», — признался еще один комментатор.

При этом были и те, кто написал, что деревья после подобных вырубок снова высаживают. По их словам, лес убирают в рамках санитарной вырубки.