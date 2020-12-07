«Всех хоронят одинаково». В Чечне назвали обычным прощание с отрубившим голову учителю террористом

Похороны в Чечне проходят всегда и для всех одинаково. На них приглашают много людей, поэтому в прощании с террористом Абдулахом Анзоровым не было ничего необычного. Об этом заявил «360» председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.

У нас нет такого понятия — с почестями или без почестей. У нас всех хоронят одинаково вне зависимости от ранга или от того, как человек умер. Поэтому то, что я вижу на видео, — это традиционные похороны. Всегда большое количество людей, всегда по одним канонам хоронят Рустам Тапаев.

Глава села Шалажи, где похоронили Анзорова, опроверг сообщения о торжественной церемонии во время траурного мероприятия. Особые условия он объяснил антиковидными мерами. По словам главы села Салмана Магамадова, из-за коронавируса на въезде были выставлены блокпосты.

«Распоряжение официальных лиц республики. Остальное из области догадок и фантазий. До похорон уже сотрудники полиции стояли практически в каждом селе республики», — заявил он изданию «Подъем».

Магамадов добавил, что на похоронах 18-летнего Анзорова было около 100 человек. По его мнению, Абдулах — герой «для всего исламского мира». Его похоронили рядом с прадедушкой. Глава Шалажи подчеркнул, что администрация не оказала никакой материальной помощи семье Анзорова.

«Этих людей во всем исламском мире с руками и ногами ждут, от наших жалких подачек они вообще независимы», — сказал он.

Абдулах Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа 16 октября. Молодого человека застрелили полицейские. Выяснялось, что Анзоров напал на Пати из-за того, что преподаватель на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.