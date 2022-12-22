Общество 22 декабря 2022, 17:55 Всех горняков из обесточенных шахт в ДНР подняли на поверхность Минэнерго ДНР сообщило о выводе на поверхность всех 107 горняков из обесточенных шахт РИА «Новости»

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Все горняки обесточенных шахт в Донецкой Народной Республике вышли на поверхность, пострадавших среди них нет. Об этом сообщила пресс-служба министерства угля и энергетики ДНР в Telegram-канале.

«На поверхность подняли всех горняков из обесточенных шахт, среди нет пострадавших», — сказано в заявлении ведомства.

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Ранее стало известно, после обстрелов со стороны украинских военных без электричества остались шахты имени Абакумова, «Лидиевка» и имени Скочинского. Ведомство уточняло, что под землей в момент атак ВСУ находились 107 работников.

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Все три шахты входят в состав предприятия ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания».

В начале декабря боевики также атаковали инфраструктуру шахт в ДНР, под землей после отключения электричества остались186 горняков. Всех успешно эвакуировали на поверхность.