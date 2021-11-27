Всех фигурантов дел об аварии на «Листвяжной» отправили в СИЗО

Три фигуранта дела о нарушении требований промышленной безопасности в шахте «Листвяжная» отправлены в СИЗО. Постановление об этом вынес Центральный районный суд Кемерова.

О заключении под стражу обвиняемых ходатайствовало следствие. На ближайшие два месяца в следственный изолятор отправятся директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов и начальник участка «Листвяжной» Сергей Герасименок. Их арестовали до 25 января 2022 года.

Все трое не признали свою вину. Махраков и Молоствов просили суд о домашнем аресте. Герасименок заявил о готовности помогать следствию.

Также были арестованы два инспектора местного отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Они обвиняются в халатности. Их арест продлится до 26 января 2022 года.

Трагедия в шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате задымления погиб 51 человек: 46 горняков и пять спасателей.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня сообщил о возобновлении поисково-спасательной операции на выработке. Предварительно были проведены необходимые подготовительные мероприятия.

«Мы должны всех поднять. Но действовать надо взвешенно — права терять больше ни одного человека мы не имеем», — сказал он.