Общество 15 ноября 2022, 20:31 Всех «фашиствующих элементов» вывезли из Херсона — МВД России МВД России: все «фашиствующие элементы» вывезены из Херсона, скоро начнутся суды РИА «Новости»

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Всех «фашиствующих элементов» перебросили из Херсона, заявил замначальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД РФ Олег Извозчиков на заседании комитета в Госдуме. Суды по военным преступлениям начнутся в ближайшее время, сообщило РИА «Новости».

«Сейчас я просто открою вам секрет, что из Херсона всех фашиствующих элементов у нас перебросили на нашу территорию… сейчас будут судебные заседания», — заявил Извозчиков на заседании Госдумы, посвященному законопроекту об общественном контроле в СИЗО, колониях и изоляторах временного содержания.

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На заседании также поднимался вопрос о допуске правозащитников в конвойные помещения судов. Извозчиков обозначил проблему с комплектацией кадрами конвойных подразделений — в некоторых регионах по словам офицера существует острая нехватка конвойщиков. Причина дефицита кадров — высокая нагрузка. Обеспечивать безопасность придется «ограниченным составом», отметил Извозчиков.

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