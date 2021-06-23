Всех пострадавших при стрельбе в казанской гимназии детей выписали из больниц Татарстана

Всех детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, выписали из больниц Татарстана. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Двое детей из 175-й гимназии, остававшихся на лечении в стационаре ДРКБ, выписаны в удовлетворительном состоянии», — рассказали агентству в Минздраве Татарстана.

Речь идет о двух детях, которые лечились в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана.

Трагедия в казанской школе произошла 11 мая. Утром туда ворвался бывший учащийся этой гимназии Ильназ Галявиев и начал стрелять. Он убил девять человек, еще 24 получили ранения. Большинство погибших — дети. Среди пострадавших 21 ребенок.

Троих взрослых и пятерых детей доставили на лечение в федеральные клиники в Москву. Остальные находились в больницах Казани. Из них 14 человек ранее выписали. Лечение в федеральных клиниках все еще проходят три ребенка и трое взрослых, уточнил «Интерфакс».

Стрелка задержали. В середине июня его перевезли в московский СИЗО. Он находится под строгим надзором. Его могут приговорить к пожизненному заключению за массовое убийство.