Общество 09 января 2024, 11:11 Всех чиновников Белгорода обучат оказанию первой помощи Губернатор Гладков: чиновники и бюджетники Белгорода пройдут курсы первой помощи РИА «Новости»

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До конца января чиновников и бюджетников Белгородской области необходимо обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи, о чем распорядился глава региона Вячеслав Гладков на оперативном совещании местного правительства. Он подчеркнул, что в первую очередь это нужно сделать в Белгороде, передало РИА «Новости».

Научиться оказывать экстренную помощь должны будут сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления, а также представители бюджетных учреждений. В дальнейшем обучение пройдут коммерческие организации и предприятия. Если кто-то из них захочет сделать это заранее, власти окажут им помощь.

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«У нас достаточно врачей, плюс у нас есть самооборона, которая уже год тренируется», — отметил Гладков.

В конце декабря Белгород столкнулся с мощными обстрелами со стороны ВСУ. В результате повреждения получили почти тысяча жилых домов.