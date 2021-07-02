Всех больных ОРВИ в Москве отправят на изоляцию и заставят сделать тест

С сегодняшнего дня все больные ОРВИ в Москве должны будут соблюдать изоляцию. Каждый такой случай теперь будет рассматриваться как потенциальный коронавирус. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Принято решение о том, что все больные ОРВИ <…> до отрицательного теста на ПЦР приравниваются к ковидным больным. Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, <…> и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на так называемый антиген», — сказала Ракова. Ее процитировал ТАСС.

Речь идет о тесте, дополняющем ПЦР-исследование. Он с большей вероятностью позволяет определить коронавирус. До получения результатов тестов все люди с ОРВИ должны оставаться на самоизоляции.

Москва остается лидером по количеству новых случаев ковида. За последние сутки коронавирус выявили у 6893 человек, а в больницы попали 1719 человек. На ИВЛ остаются 711 пациентов. Выздоровели 6271 больных, скончались — 112.

Анастасия Ракова заявила, что ковидом в Москве переболели более 10% жителей. Это примерно четверть от числа заболевших по стране. При этом в эти 10% не включены те, кто не обращался ко врачу, и число тех, у кого не было симптомов.