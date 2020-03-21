Всего треть россиян обрадовались удаленке из-за пандемии

Работодатели стали массово отправлять сотрудников на удаленку из-за разгула коронавируса. Однако рады возможности поработать из дома меньше трети россиян. Многие хотят вернуться в офисы.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса одного из российских сервисов путешествий, более половины опрошенных (54%) рассказали, что на удаленную работу их не отпустило начальство. 46% респондентов работают из дома, однако нравится это далеко не всем.

«Треть респондентов (29%) ответили, что им нравится работать из дома. Они хорошо справляются с рабочими обязанностями. 7% честно сказали, что их продуктивность при удаленной работе снизилась. А каждый десятый хочет обратно в офис, так как там комфортнее работать чем, из дома», — приводит агентство сообщение аналитиков сервиса.

Все, кто работает сейчас удаленно единодушно признали, что трудиться им мешают близкие. Продуктивно работать дома можно только в одиночестве за закрытой дверью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил предприятия и бизнес перевести своих сотрудников на работу из дома из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что работодатели в сложившейся ситуации несут ответственность не только за себя и своих близких, но и за десятки сотрудников.

Людей отправляют работать из дома сейчас по всей России. Ситуация с распространением коронавируса в мире сложилась напряженная. В России всего зафиксировали 253 случая заражения 2019-nCoV.