Всего один ученик пойдет в первый класс в кубанской школе

Всего один ребенок пойдет в первый класс школы в селе Заря Краснодарского края. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Единственному первокласснику не должно быть скучно: учителя и родители уверены, что он заведет себе друзей в других классах, тем более что во втором классе школы уже учится его родная сестра.

«У меня такое впервые! Когда узнал, что ко мне в класс придет всего лишь один ребенок, я очень удивился. Для меня это непривычно. В прошлом году из начальной школы выпустил пять человек. Немного, конечно, но не один. Только деваться некуда — придется искать индивидуальный подход к ученику. Уверен, у меня получится», — поделился классный руководитель первоклассника Станислав Колюжный.

В школе № 20 учатся 50 человек. Всего в селе проживают 700 жителей.