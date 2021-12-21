Врач Новоселов рассказал, как пожилым людям лучше всего одеваться зимой

Врач-геронтолог Валерий Новоселов рассказал об оптимальной одежде на зиму в пожилом возрасте. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По данным РИА ФАН, одежда должна быть теплой, но при этом чтоб в ней не было слишком жарко. Также она должна закрывать все тело. Не следует забывать про варежки или перчатки, подчеркнул Новоселов.

Также стоит выбирать обувь с подошвой, которая не скользит, так как в пожилом возрасте падения на льду особенно опасны.