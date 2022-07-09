«Всегда туда-сюда мотаюсь». Актриса Юлия Ауг опровергла свой отъезд из России

Раскритиковавшая Россию за проведение специальной военной операции актриса и театральный режиссер Юлия Ауг опровергла свой отъезд из страны. В беседе с Telegram-каналом «Абзац» она заявила, что из Москвы никуда не уезжала.

Актриса подчеркнула, что все сообщения про ее эмиграцию — это чья-то выдумка.

«Я всегда туда-сюда мотаюсь. Сейчас полечу в Авиньон, а из Авиньона — в Тбилиси, потом поеду в Финляндию, а потом опять вернусь. Я не знаю, кто вам придумывает ерунду», — заявила Ауг.

Как напомнило РИА ФАН, актриса уехала в Эстонию в момент начала специальной военной операции. В прибалтийской республике Ауг провела несколько месяцев, допуская достаточно резкие высказывания в адрес России.

Сайт kp.ru отметил, что Ауг заявляла, что выросла она в Эстонии, а российское гражданство она взяла, так как иностранцам невозможно подать заявку для финансирование предлагаемых проектов.