Всегда на связи!

«АКАДО Телеком» ввел усиленный режим работы. Ведь именно от них, от связистов, теперь во многом зависит, как будет жить большинство людей на самоизоляции.

Операторы связи не попадают под действие указа о нерабочей неделе. Учеба, отдых, работа и даже общение с близкими — теперь это все доступно при наличии интернета. Поэтому компания «АКАДО Телеком» усилила контроль за работой всех участков и элементов своей сети.

«От наших услуг и сервисов зависит деятельность города в очень многих и важных сферах: это водоснабжение, это логистика и доставка товаров, сервисы для города по безопасности москвичей. Поэтому все службы компании работают в усиленном режиме», — уточнил Дмитрий Синицын, заместитель генерального директора по технологическому обслуживанию и эксплуатации «АКАДО Телеком».

«АКАДО Телеком» оказался готов к локдауну: за последние полтора года компания обновила практически все свое оборудование. Так что даже если абонентов станет вдвое больше, сеть выдержит. И картинка в телевизоре не «посыплется» из-за увеличившегося трафика, потому что телевизионный и интернет сигналы заведены в кабеле параллельно.

Источник фото: пресс-служба «АКАДО Телеком»

А главное — отработана схема, по которой все услуги «АКАДО Телеком» можно подключить, не выходя из дома, и управлять ими удаленно в личном кабинете. Если что-то непонятно — всегда можно позвонить и спросить.

«Наш контактный центр сегодня работает не просто в штатном режиме, а в усиленном. Для того, чтобы обеспечить поддержку наших клиентов по всем возникающим вопросам и ключевое — это, конечно же, для тех, кто перешел в режим удаленного доступа: обеспечить бесперебойную работу интернета и оперативно решать вопросы, возникающие у клиентов, связанные с настройкой компьютеров, связанные с настройкой удаленного доступа», — пояснила Любовь Кленова, директор по продажам услуг и обслуживанию на массовом рынке «АКАДО Телеком».

Для всех жителей столичного региона компания увеличила количество бесплатных телеканалов: теперь их 103. А для тех, кому очень нужен интернет, а возможности за него заплатить прямо сейчас нет, компания ввела функцию «обещанный платеж с отсрочкой 35 дней».

«В зависимости от ситуации, которая будет развиваться в городе, мы сможем принять какие-то дополнительные решения по непрерывности и доступности наших услуг для абонентов», — отметил Дмитрий Синицын, заместитель генерального директора по технологическому обслуживанию и эксплуатации «АКАДО Телеком».

Для бизнеса, удаленной работы, дистанционного обучения, отдыха и для того, чтобы можно было увидеть тех, кого нет рядом, «АКАДО Телеком» создает новые возможности и круглосуточно работает, чтобы вы могли остаться дома.