Эксклюзив 03 января 2023, 23:22 Всегда давал объективную оценку. Политолог Кошкин рассказал о работе с Хасбулатовым Политолог Кошкин: Хасбулатов всегда давал объективную оценку происходящему в мире РИА «Новости»

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Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов был заведующим кафедрой мировой экономики РЭУ имени Плеханова. Он часто выступал на конференциях и всегда давал объективную оценку происходящему. Об этом рассказал в беседе с «360» его коллега Андрей Кошкин.

О смерти Хасбулатова Кошкин узнал из разговора с «360». Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова вспомнил, как на завершающем ученом совете 27 декабря 2022 года встречался с ним. Тогда коллеги обменивались добрыми пожеланиями и обсуждали непростое положение в мире. Оба выражали надежду на то, что в 2023-м в значительной степени ситуация стабилизируется.

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Кошкин отметил, что они с Хасбулатовым очень часто выступали на конференциях в университете, взаимодействовали по научной части.

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«Нас связывали помимо товарищеских отношений, [еще и] научные весьма перспективные. Все свои тома, которые у него выходили, книги, он обязательно подписывал», — вспомнил собеседник «360».

Кошкин добавил, что когда начались события на Украине в 2014, они пытались выстроить мероприятия, «которые бы позволяли студентам и преподавателям осмыслить происходящее». Собеседник «360» отметил богатейший опыт политической деятельности Хасбулатова.

«Вот где-то уже там, где его (Хасбулатова — прим. ред.) политическая карьера, он был в расцвете, к сожалению, мы не имели возможности и взаимодействовать так близко, а вот уже в университете очень часто», — заметил Кошкин.

Он вспомнил, как вместе с Хасбулатовым на всех ученых советах они подходили друг к другу, обменивались мнением о событиях, которые происходят в стране и за рубежом, и последний председатель Верховного Совета РСФСР всегда давал свою объективную оценку.