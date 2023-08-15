15 августа 2023, 16:17
VSE42.ru: в Омске больше всего нераспроданных квартир в новостройках
Почти 77% строящегося жилья в Омске является нераспроданным. Из 323,8 тысячи квадратных метров квартир в новостройках покупателей ждут 248,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило издание VSE42.ru со ссылкой на данные аналитиков.
В Краснодаре нераспроданным остается 75% жилья, а в Самаре — 71%. В рейтинг также попали Челябинск с 68% и Новосибирск с показателем в 67%, написали «Дни.ру».
Реклама
Специалисты рассказали, что для продажи всей пустующей недвижимости потребуется от двух лет до 5,2 года.
Недвижимость
Реклама
Реклама