Общество 15 августа 2023, 16:17 VSE42.ru: в Омске больше всего нераспроданных квартир в новостройках

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Почти 77% строящегося жилья в Омске является нераспроданным. Из 323,8 тысячи квадратных метров квартир в новостройках покупателей ждут 248,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило издание VSE42.ru со ссылкой на данные аналитиков.

В Краснодаре нераспроданным остается 75% жилья, а в Самаре — 71%. В рейтинг также попали Челябинск с 68% и Новосибирск с показателем в 67%, написали «Дни.ру».

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Специалисты рассказали, что для продажи всей пустующей недвижимости потребуется от двух лет до 5,2 года.