«Все, выдохся». Доктор Мясников рассказал, что происходит с коронавирусом

Коронавирус ослабевает с ростом числа зараженных. Доктор Мясников пояснил, что введенные меры все равно нужны. Благодаря им удается выиграть время и сделать «взлет кривой более пологим».

Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил в своем Telegram-канале об особенностях, которыми обладают вирусы.

«Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь», — пояснил Мясников.

По его словам, через месяц или полтора инфекция начнет отступать. Ведь чем больше людей заражается, тем скорее вирусы теряют свою способность «заражать и убивать». Он добавил, что на сегодняшний день заметен спад заболеваемости: многие случаи СОVID-19 протекают бессимптомно или с минимальными проявлениями болезни.

«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго», — подчеркнул специалист.

Ограничительные меры при этом важно сохранить. Так удастся выиграть время, а «взлет кривой» окажется более пологим. Главное — «переждать с минимальными потерями».

При отсутствии мутаций, заключил Мясников, большой беды SARS-CoV-2 уже не наделает. Ранее он рассказывал, как правильно считать зараженных коронавирусом.