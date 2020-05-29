«Все, выдохся». Доктор Мясников рассказал, что происходит с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников напомнил в своем Telegram-канале об особенностях, которыми обладают вирусы.
«Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь», — пояснил Мясников.
По его словам, через месяц или полтора инфекция начнет отступать. Ведь чем больше людей заражается, тем скорее вирусы теряют свою способность «заражать и убивать». Он добавил, что на сегодняшний день заметен спад заболеваемости: многие случаи СОVID-19 протекают бессимптомно или с минимальными проявлениями болезни.
«Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго», — подчеркнул специалист.
Ограничительные меры при этом важно сохранить. Так удастся выиграть время, а «взлет кривой» окажется более пологим. Главное — «переждать с минимальными потерями».
При отсутствии мутаций, заключил Мясников, большой беды SARS-CoV-2 уже не наделает. Ранее он рассказывал, как правильно считать зараженных коронавирусом.