Эксклюзив 12 января 2023, 12:42 «Все в шоке». Соседи и родственницы погибшей мамы пятерых детей — о подозреваемом Семья погибшей в Алапаевске мамы 5 детей: подозреваемый всегда был тихим и неагрессивным

Читать 360tv в

Одиннадцатого января в Свердловской области нашли тело матери пятерых детей Любови Белюшиной. По версии следствия, она погибла от рук бывшего мужа. Родственники и земляки бывших супругов в интервью «360» поделились своими мыслями о происшедшем.

Реклама

Сосед пары рассказал, что погибшую часто видели с синяками. Он предположил, что бывший муж ревновал женщину ко всем.

Она даже писала заявление в полицию о побоях. Девушка симпатичная была, вот и ревновал Сосед погибшей

Также он отметил, что земляки пары решают, как помочь семье погибшей. По словам собеседника «360», смерть мамы пятерых детей поразила местных жителей.

«Все в шоке, все обсуждают. К самому бывшему мужу погибшей только-только осознание пришло, что он натворил», — поделился он.

Публичное достояние

Детей изъяли из семьи

Детей умершей забрала опека. Их бабушка по папиной линии поделилась, что очень хочет забрать внуков к себе.

«Маленький домой очень просится со слезами, и старшие тоже», — рассказала она.

По ее словам, дети пока останутся в органах опеки. Их вернут в семью только после окончания судебных разбирательств. Женщина поделилась, что внуки часто проводили с ней время, и очень по ней скучают. Им пока не рассказали о произошедшем.

В дом погибшей приехали ее мама и папа. Они договариваются, где хоронить дочку. Также к дому приехала и сожительница отца. Женщина рассказала, что в день трагедии погибшая хотела к ним приехать.

«Она позвонила. Сказала, что приедет, назвала время и рейс автобуса. Но проходит час-два — ее нет. Мы начали волноваться и прозванивать ее. После этого и начались масштабные поиски», — поделилась женщина.

Тихий омут

Она вместе с двоюродной сестрой погибшей рассказали, каким запомнили мужа родственницы.

Публичное достояние

«В основном к родне Любу привозил муж. Сам он редко заходил в гости — разворачивался и уезжал. Мы спрашивали в чем дело. Она говорила, что не он хочет заходить», — описали они.

Двоюродная сестра погибшей отметила, что мужчина никогда не проявлял агрессию на людях. По ее словам, он всегда был молчаливым, а заходил максимум на чашку кофе.

Таким же мнением о подозреваемом поделилась его тетя.

Он всегда был спокойным, агрессию к людям не проявлял Тетя подозреваемого в убийстве жены

Все собеседники «360» отмечали, что женщина часто появлялась в синяках. Ее двоюродная сестра и сожительница отца сказали, что один из серьезных случаев произошел в августе. Тогда женщина не смогла приехать на семейное торжество, поскольку оказалась в больнице из-за побоев.

Пригласили ее на свадьбу, а она отказалась, поскольку была в больнице. Думали, что у нее давление или просто заболела. Оказалось, что она залечивала следы от ударов мужа Двоюродная сестра погибшей

Другая родственница бывших супругов сказала, что тот случай стал решающим для семейной пары.

«Она попала в больницу из-за побоев. После этого и запустили бракоразводный процесс», — сообщила она.

Сотрудники правоохранительных органов пока не огласили точную причину смерти погибшей. По словам собеседников «360», тело сильно замерзло. Медики держат его в морге и ждут, когда смогут приступить к осмотру.

Также большинство родственников погибшей сказали, что не верят в случившееся. Мама подозреваемого описала момент, когда узнала о признании сына в убийстве.

«Утром позвонил, и очень странным голосом сказал, что взял вину на себя или как-то так. Но там шесть человек в кабинете было — любой в чем угодно сознается», — сказала она.