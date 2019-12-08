Все в руках Медведева. Депутаты попросили сделать 31 декабря выходным по всей России

31 декабря обязательно нужно сделать выходным днем по всей России. Но правительство вряд ли успеет рассмотреть законопроект. Поэтому осталась одна надежда на премьер-министра Дмитрия Медведева, который вправе решить вопрос намного оперативнее. Об этом «360» рассказал руководитель Высшего Совета ЛДПР Игорь Лебедев.

«Я считаю, что это не только возможно сделать по всей России, но и необходимо», — отметил депутат Госдумы.

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По этой причине неделю назад Лебедев вместе с коллегами по фракции ЛДПР внес на рассмотрение законопроект. Документ содержит предложение сделать 31 декабря выходным в России на все следующие годы. Однако правительство может не успеть одобрить его. В связи с этим Лебедев направил официальный запрос в адрес председателя правительства Дмитрия Медведева. В полномочия премьер-министра входит право объявить 31 декабря выходным или перенести работу на другой день.

«В любом случае такая возможность, чтобы этот день был нерабочим, существует. Мы видим, что многие субъекты уже идут по этому пути, практически каждый день какой-нибудь субъект принимает подобное решение. А также мы получаем большое количество обращений граждан на тему, что все-таки 31 декабря хорошо бы сделать выходным», — рассказал Лебедев.

По его словам, все понимают, что последний день года — все равно неполноценно рабочий день. Коммерческие структуры уже давно отказались трудиться в канун Нового года. А государственные предприятия не имеют такого права, сожалеет депутат.

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Кроме того, Лебедев рассказал, стоит ли ждать выходное 31 декабря уже в 2019 году.

«Шансы есть только в том случае, если подобное решение примет правительство. Теоретически мы, конечно, можем успеть принять этот закон, потому что он не требует длительного обсуждения и рассылки в регионы», — отметил собеседник «360».

Законопроект требует трех голосований в Думе, одного голосования в Совете Федерации и подписи президента. «Вполне возможно успеть это сделать», — добавил Лебедев.

Однако все же документ вступит в силу только в 2020 году, предположил депутат.

Уже четыре региона сделали 31 декабря выходным в 2019 году. Это Томская, Кировская и Псковская области, Ставрополье.