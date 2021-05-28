В Краснодаре местные жители пожаловались на качество водопроводной воды. У одних из-за нее началась аллергия, другие используют медицинские маски вместо фильтра — иначе невозможно умыться. По анализам вода чистая, чего не скажешь о ее виде.

Громко заявили о проблеме в Фестивальном районе города. Он расположен в центре и считается чуть ли не элитным. Один из живущих в районе молодых людей по имени Андрей рассказал «360», что внимание на текущую из крана воду он обратил благодаря очередному тренду в соцсетях.

«Я живу со своей девушкой в центре Краснодара. <…> И каково же было мое удивление, когда я просто проверил воду маской после появившегося тренда. <…> Поняв, что это не проблема одного момента, а такая вода у нас текла просто всегда, я решил написать коллективную жалобу», — поделился краснодарец.

Маска, которую использовали для фильтра воды в Краснодаре

Вместе с девушкой он начал собирать подписи по дому. Сначала молодым людям было неловко: думали, что никто не согласится. Оказалось, наоборот.

«С каждой новой квартирой мы понимали, что согласны с требованиями просто все, и каждому эта вода надоела. Подписали жалобу практически всем домом, который был на тот момент. И отправили во все ответственные и проверяющие инстанции», — пояснил Андрей.

Чистая грязная вода

Документы горожане направили в местный «Росводоканал», ГУК «Краснодар», Роспотребнадзор, а потом даже в администрацию президента. Через три месяца пришел ответ, согласно которому водопроводная вода в доме чистая.

«Анализы все делал „Водоканал“ в своей лаборатории. Совершенно неудивительно, почему такие результаты. Забор всегда делали вне моей квартиры, и никакого контроля там, конечно, не могло и быть», — сказал молодой человек.

Единственный раз пробы взяли у него в квартире. Андрей снимал происходящее на камеру — вода оставила черный след на тряпке. Результата исследования он не может дождаться уже около месяца.

Стандартные жалобы

Жительница Краснодара Юлия переехала в город в феврале и столкнулась с непонятной реакцией своего организма: примерно через две недели у нее начало чесаться все тело.

После очередного душа <…> проснулась ночью от страшного зуда. У меня опухло лицо, глаза и переносица — как будто покусали пчелы. Думала, что аллергия, и пошла в районную поликлинику Юлия жительница Краснодара.

Врач, к которому обратилась девушка, заявил о стандартных для приезжих жалобах. Якобы вода так сушит кожу. Юлии посоветовали сменить средства для душа и пользоваться аптечными, хотя раньше она с такой проблемой не сталкивалась. Чесотка в итоге прошла.

«Первое время вода невкусной казалась даже после фильтра. Сейчас привыкла, наверное», — подытожила девушка.

База качества

Проблема, уверен Андрей, никого не интересует. Поэтому он создал аккаунт в Instagram, который назвал «доказательной базой в открытом доступе».

«Я решил создать аккаунт, который станет <…> базой качества воды в центре Краснодара. Просто анализ с использованием бытового индикатора в виде белой маски. Если я получу хоть один ответ о том, что вода соответствует СанПиН, то просто покажу видео за этот день. Могу даже маску по почте отослать, и пускай скажут, может ли остаться черный след от воды по СанПиН», — заключил краснодарец.

Комментарий краснодарского «Росводоканала» на момент публикации материала получить не удалось.