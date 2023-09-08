Эксклюзив 08 сентября 2023, 17:46 «Все в порядке». Отец Леонида Агутина опроверг слухи о госпитализации после травмы Певец Николай Агутин заявил, что ездил в больницу всего на один день РИА «Новости»

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Общественность взбудоражила новость о том, что отец знаменитого музыканта Леонида Агутина Николай попал в больницу. Однако 88-летний певец успокоил поклонников — он рассказал «360», что с ним все в порядке.

«У меня все в порядке, я дома, это я на один день приехал туда (в больницу — прим. ред.) совсем по другой причине», — заявил он.

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Telegram-канал Baza писал, что Николай Агутин попал в медучреждение с эмболией и тромбозом вены. Он якобы неудачно подвернул ногу в бассейне, и боль стала нестерпимой.

«У меня ничего не происходит такого неприятного, наоборот, я дома, и все хорошо», — заверил Агутин.

Николай Агутин — советский и российский певец, поэт-песенник, композитор, музыкальный критик. В 2018 году он участвовал в передаче «Голос. 60+», а его наставником был сын Леонид.

Ранее Агутин также перепугал фанатов, когда его заметили в одной из столичных клиник. Тогда он жаловался врачам на утомляемость, боль в икроножных мышцах и беспокойный сон. Однако «360» он объяснил, что решил проверить свое здоровье и обратился к врачам в плановом порядке.