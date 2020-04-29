Все в онлайн: АО «Главстрой» продает квартиры через интернет и устраивает интеллектуальный Public Talk в Сети

В условиях пандемии многие компании переводят свой бизнес в Сеть. Девелопервы не исключение. АО «Главстрой» выстроил успешную коммуникацию с клиентами онлайн: продажи осуществляются в интернет-магазине квартир, а в социальных сетях компании стартовал интерактивный проект с образовательным и развлекательным контентом.

АО «Главстрой» открыло первый в России интернет-магазин недвижимости ЖК Balance в октябре 2018 года. За это время его посетили более двух миллионов пользователей, продано почти 800 квартир. В интернет-магазине можно приобрести квартиру без визита в офис продаж, из любой точки земного шара. Покупка займет всего 10 минут, средний срок сделки с полной оплатой — всего два дня, а ипотечной — около пяти дней.

«Главстрой» открыл и первый интернет-бутик квартир премиум-класса в ЖК «Береговой». Специалисты «Главстроя» применят в интернет-магазине «Береговой» и Balance уникальную технологию онлайн-продаж, которая позволяет максимально автоматизировать сделку по приобретению недвижимости и исключить сложности, характерные для офлайн-оформления. Пользователь выбирает квартиру, заполняет анкету и договор на сайте. Благодаря модулю распознавания информации для размещения паспорта пользователю достаточно его просто сфотографировать. Вся информация шифруется в соответствии со стандартами крупнейших банков. При этом все взаимодействия с клиентом осуществляется онлайн.

Во время пандемии покупатели не могут посещать офисы продаж, а многим фирмам непросто организовать удаленную работу. «Главстрой» — социально ответственная компания и эксперт в области онлайн-продаж. Осознавая важность поддержи рынка недвижимости и строительной отрасли в сложившихся условиях, застройщик выступил с инициативой помочь коллегам из других компаний. «Главстрой» решил передать им набор требований на разработку интернет-магазина квартир. Это позволит девелоперам быстро и легко перейти к онлайн-продажам. Техническое задание на разработку платформы — это набор требований к системе, ряд блок-схем, пошагово описывающих взаимодействие с покупателем на уровне сайта, CRM и прочих сервисов, необходимых для обеспечения дистанционных сделок. Этот материал поможет девелоперам сократить срок разработки платформы.

Пандемия изменила не только работу офисов продаж компании «Главстрой», но и досуг жильцов. Популярный проект интеллектуальных встреч «Главстрой Public Talk» тоже перешел в Сеть. В марте «Главстрой» запустил проект «Главстрой Public Talk» онлайн в социальных сетях. За это время компания провела более 30 интеллектуальных эфиров. В рамках проекта выступили более 25 экспертов из различных сфер: мода, искусство, кино, психология, спорт, технологии, бизнес и другие. Лекции, вебинары, обзоры, экскурсии и интервью посмотрели более миллиона человек.

«За два года социокультурный проект Public Talk в „Береговом“ стал популярным и известным. Мы рады, что клиенты и партнеры компании заинтересованы в наших интеллектуальных дискуссиях. Поэтому решили продолжить проект и реализовывать его не только в формате встреч, но и в социальных сетях. Онлайн, безусловно, дает больше возможностей, что позволило нам сделать контент более разнообразным и интересным, расширить его, пригласить в гости западных экспертов, показать международные мероприятия в прямом эфире. Формат нравится, мы видим положительный отклик и будем активно развивать проект с учетом пожеланий наших подписчиков», — отметила Елена Стахиева, PR-директор АО «Главстрой».

«Главстрой» применяет передовые решения и современные технологии на всех этапах девелоперского проекта — от разработки архитектурной концепции до строительства и управления недвижимостью.

В Москве компания воплощает в жизнь два масштабных проекта комплексного развития территории: жилого квартала на Москве-реке «Береговой» и «Прогрессивных жилых кварталов Balance». В рамках двух комплексов предусмотрено возведение более миллиона квадратных метров жилья, социальной и общественной инфраструктуры, из них более 200 000 квадратных метров строится в ходе первого этапа. Строительство обоих проектов ведется на едином стилобате: это позволяет вести работы по всем зданиям одновременно и вводить объекты комплексом.