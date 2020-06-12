«Все в наших руках»: губернатор Подмосковья поздравил жителей страны с Днем России

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил всех жителей страны с Днем России. В этот праздник глава региона пожелал согражданам здоровья, мира и благополучия.

Сегодня День России — важный государственный праздник. Я хочу поздравить всех жителей Подмосковья, нашей большой страны. Всех, кто здесь родился, вырос, живет, работает, растит детей и строит свои планы на будущее Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Глава региона отметил, что каждый хочет видеть страну свободной и иметь возможность реализовать свою самую смелую мечту. Все жители рассчитывают на справедливые решения как во власти и бизнесе, так и в простой жизни.

«Я уверен, что все мы так и стараемся делать. Ведь все в наших руках. Я считаю, что после эпидемии, после COVID-19 главный вызов — это восстановить экономику. Вернуть достаток каждой семье. Лично я свою задачу вижу в том, чтобы власть в Подмосковье была чуткой, внимательной к жителям, а бизнес мог работать, зарабатывать и делать добрые дела», — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев добавил, что знает многих людей, которые жили и работали за границей, но снова вернулись в Россию. Более того, все чаще граждане стали говорить, что традиции и уклад страны — это то, что подходит для русского человека.

«Мало кого знаю, кто счастлив на чужбине. Это совсем не значит, что за границей плохо, но многое из того, что происходит сегодня в мире в разных странах для меня, мягко говоря, спорно, а что-то даже дико как с точки зрения культуры, так и норм поведения», — сказал глава региона.

Губернатор выразил уверенность, что всем нравится путешествовать и видеть разные страны, но возвращаться домой всегда приятно.

«А вот как наш дом устроен — решать нам. Поэтому важно проголосовать за Конституцию. За наши гарантии и права. Это касается каждого. И я надеюсь, что каждый сделает правильный выбор. Всех с праздником, здоровья, мира, тепла и благополучия. С Днем России!» — заключил Воробьев.