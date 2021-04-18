Международная комическая станция находится в прекрасном техническом состоянии. Но с течением времени техника все равно устаревает и поддерживать ее состояние становится все сложнее. Об этом «360» заявили космонавты.

«Станция сейчас находится в прекрасном состоянии и самочувствии. <…> Станция функционирует, работает, никаких проблем на станции нет. Кроме ее почтенного возраста, больше ничего плохого про МКС сказать невозможно», — рассказал космонавт Павел Виноградов в беседе с «360».

По словам собеседника, хоть с МКС и все в порядке, однако новая станция в любом случае будет предпочтительнее.

Космонавт Андрей Борисенко напомнил, что МКС уже 20 лет и это серьезнейший возраст для космического комплекса.

«С течением времени все устаревает, требует усиленного обслуживания, это закон любой техники. <…> Станция уже солидная, и с каждым годом ее эксплуатация становится все дороже и где-то сложнее», — поделился с «360» своими мыслями Борисенко. Он отметил, что строить новое всегда лучше, чем пользоваться старым, а что касается станции — тут можно учесть все научные и технические достижения, которые существуют сейчас, и что-то сделать по-другому.

Ранее в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что Россия проведет техническое обследование МКС и примет решение о выходе из проекта с 2025 года. Об этом обязательно предупредят иностранных партнеров. В правительстве уточнили, что в последнее время все чаще поступает информация о технических неисправностях на станции, поэтому чтобы избежать любых рисков, нужно тщательно изучить ее техническое состояние. В Роскосмосе уточнили, что решение о выходе из проекта примут после 2024 года.