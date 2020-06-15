«Активная фаза на данный момент уже заканчивается. Невозможно каждый день больше двух недель протестовать и грабить. Люди устают и начинают натыкаться на сильное сопротивление общества. Все успокоится, но проблемы никуда не уйдут», — заметил Безруков.

По его мнению, демократы попытаются мобилизовать всех против Дональда Трампа и следующие обострение может произойти ближе к выборам. Демократическая партия может вывести народ на улицы, если почувствует поражение. В случае переизбрания Трампа в партии демократов возникнет коллапс и ее руководство сменится.

«Но я полагаю, что нестабильность будет очень высокой — и перед выборами, и после», — предположил собеседник издания.