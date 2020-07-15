«Вся сегодняшняя история упирается в карабахский вопрос», — пояснил собеседник издания.

По его словам, и в одной, и в другой стороне есть «группы ястребов», которые проводят исключительно военный вариант решения данной проблемы. Он заметил, что это длительно тлеющий конфликт, к которому Ереван и Баку будут возвращаться, лишь только подует ветер.