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    15 июля 2020, 17:08

    «Все упирается в карабахский вопрос». Эксперт — о конфликте между Арменией и Азербайджаном

    Артур Блянихов

    Член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов обсудил с «ПолитЭскпертом» конфликт между Арменией и Азербайджаном.

    «Вся сегодняшняя история упирается в карабахский вопрос», — пояснил собеседник издания.

    По его словам, и в одной, и в другой стороне есть «группы ястребов», которые проводят исключительно военный вариант решения данной проблемы. Он заметил, что это длительно тлеющий конфликт, к которому Ереван и Баку будут возвращаться, лишь только подует ветер.