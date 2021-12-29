Все удобства и скидки. Круглогодичный каток открыли в парке «Фили» в Москве

Всесезонный крытый каток появился в парке «Фили» в Москве. Его открыли после большой реконструкции. Здесь есть теплая раздевалка, детская хоккейная школа и реквизит для тренировок, а поблизости — торговые точки с кофе, чаем, выпечкой. Новая ледовая площадка доступна всем желающим.

Этот каток всегда был популярен, поэтому важной задачей было улучшить его облик как можно быстрее — за полгода. Сделать это помогли современные технологии, отметил руководитель парка Азамат Чуков.

Площадь покрытия — 265 квадратных метров. Этого достаточно для проведения хоккейных турниров, а также соревнований по керлингу, фигурному катанию и другим видам спорта. Кроме того, каток доступен для посетителей парка Азамат Чуков.

Здесь работает хоккейная школа «Игра» для детей старше трех лет. Под руководством тренера Дмитрия Троценко они с нуля постигают азы этого вида спорта на тренировках в игровом формате.

Все удобства

Это всесезонный каток, прийти сюда за яркими впечатлениями гости смогут в любое время. При этом можно быть уверенным в качестве льда — за ним внимательно следят специалисты.

Они оперативно устраняют все неровности для максимально комфортного скольжения. Работает и теплая раздевалка, а еще есть весь необходимый реквизит для тренировок: разделители поля, шайбы, конусы, покрышки, сетки и ворота.

За дезинфекцией следят регулярно, обрабатывают инвентарь. Записаться на каток можно по телефону администратора.

Работа катка

Каток работает каждый день — с 06:30 до 23:30. Посетителей на массовые сеансы ждут с понедельника по пятницу, в периоды 10:20–11:20 и 11:50–12:50.

Здесь предусмотрели скидки для пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей в размере 30%.

Каток находится всего в 10 минутах ходьбы от станции метро Багратионовская. Найти его можно на территории городка детских аттракционов парка «Фили» по адресу: Большая Филевская улица, дом № 22, строение 15.

В администрацию парка уже приходит много положительных отзывов от посетителей, которые в числе первых опробовали обновленный каток.