Все участники автопробега «богатых и успешных» получили административный арест

Все организаторы и участники несанкционированного пробега элитных спортивных автомобилей в центре Москвы получили административный арест сроком до 15 суток. Приговоры вынес Таганский районный суд Москвы, признав их виновными в организации массового пребывания граждан в общественных местах.

Участницы так называемого автопробега «богатых и успешных» получили административный штраф от 15 до 20 тысяч рублей, сообщил ТАСС.

В общей сложности суд рассмотрел за несколько дней административные протоколы в отношении 25 человек. Организаторами автопробега были братья-близнецы Алексей и Сергей Хитровы. Ближайшие 15 суток они проведут под административным арестом. Аналогичное наказание получили бывший мэр Архангельска Александр Донской, а также соучредитель международного венчурного фонда Reaction Global Тимур Унароков.

Трех участников арестовали на семь суток, еще четверо получили по пять суток ареста. Были вынесены и решения о других сроках ареста. Некоторые получили по 10 и 15 суток, кто-то — шесть, кто-то — восемь.

Автопробег попытались провести в центре Москвы в минувшее воскресенье, 28 августа. На иномарках участников планировали наклеить надписи «Богатые и успешные». Сотрудники полиции задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 человек.

Правоохранители заранее предупредили участников акции о недопущении проведения несанкционированного мероприятия.