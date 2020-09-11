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    11 сентября 2020, 13:09

    Все участки голосования полностью безопасны — Попова

    Анастасия Калинина, Елена Кононова

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила на пресс-конференции ЦИК, посвященной единому дню голосования в стране. Она заверила, что все избирательные участки подготовлены с соблюдением мер безопасности.
    Все участки голосования полностью безопасны — Попова

    «Я хочу отметить, что в подготовке избирательных участков и в оценке эффективности мы принимали активное участие», — заявила Попова.

    По мнению главы Роспотребнадзора, участки соответствуют требованиям: «На сегодняшний день уже начавшаяся процедура демонстрирует, что все требования на участках соблюдаются».

    На участках для голосования все требования безопасности неукоснительно исполнены и исполняются в течение этих дней

    Анна Попова.

    Также она затронула тему расположения некоторых участков в образовательных учреждениях: «Это было предусмотрено и в предыдущие периоды, когда участки, находящиеся в школах, требовали доработать, чтобы первый день после голосования был не учебным для этих школ».

    «В школах проводится полная дезинфекция», — заявила Попова.

    Новости SMI.FM