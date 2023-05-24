Общество 24 мая 2023, 18:21 «Все только за». Московские контрактники рассказали, как их поддержали близкие Будущие контрактники из Москвы рассказали, почему хотят отправиться в зону СВО РИА «Новости»

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Москвичи, желающие заключить контакт с Министерством обороны и отправиться в зону специальной военной операции, рассказали о своей мотивации. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По словам добровольцев, их вдохновляют примеры коллег и друзей, которые уже подписали контракт и несут службу. Помимо этого, решение большинства будущих контрактников поддержали близкие люди.

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«Абсолютно положительно отнеслись к решению вернуться на службу, что жена, что мать, что отец — все только за», — рассказал один из пришедших в пункт отбора.

Еще один доброволец, в прошлом сотрудник полиции, решил поддержать бывших коллег, которые сейчас находятся в рядах Вооруженных сил России.

«У меня есть коллеги по работе, кто ранее ушел волонтерами, в Донецкой Народной Республике они служат», — уточнил он.

Практически все мужчины, пообщавшиеся с журналистами, также отметили преимущества службы по контракту: хорошие выплаты, соцпакеты для семьи. Но главным для них остается защита Родины.

Об условиях набора на контрактную службу желающие можно узнать по телефону 117, на портале mos.ru или в чат-боте @MskContract_bot в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке контрактников в регионе.