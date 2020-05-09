«Все стекла в казарме полетели»: ветеран вспомнил День Победы в 1945-м

Ботев узнал о Победе в Казани, куда с фронта приехал на курсы в танковое училище. Молодой человек проходил подготовку к офицерской службе.

«Там услышал, салют был, начали боевыми снарядами стрелять, и в казарме все стекла полетели, переволновались от радости, о холостых не подумали», — вспомнил ветеран.

Иван Ботев родился 20 сентября 1925 года в Кемеровской области. Когда мальчик ходил в восьмой класс, началась Великая Отечественная война. Первым в семье на фронт ушел отец, а через год на службу призвали и самого Ботева, тогда ему стукнуло 17 лет.

Сначала молодого человека направили в школу радиоспециалистов, а после он уехал в московский резервный батальон связи. Ботев должен был оставаться в тылу, но жизнь решила по-другому. Один из заряжающих самоходного устройства получил ранение, поэтому будущему ветерану отдали его место.

Ботев участвовал в боях на Белорусском фронте, в Германии и Польши. До Берлина молодой человек не дошел, потому что его отправили на учебу в Казань, где он и встретил День Победы. После войны Ботев продолжил службу в армии, готовил командиров на танки Т-34.

Ветеран посвятил 30 лет жизни военному делу. Службу он покинул в звании полковника. Еще столько же лет мужчина работал в системе гражданской обороны. В Казахстан ветеран перебрался по службе.

Для семьи Ботева особенно дороги две даты — 9 мая и 13 января, признались родственники ветерана. В тот зимний день Ботев ушел из дома на фронт.

Всего в Казахстане живут больше тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны.