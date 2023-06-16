Важное 16 июня 2023, 23:29 «Все стало гораздо проще». Директор компании ООО «Машины сладости» рассказал о плюсах сотрудничества с Подмосковьем Компания ООО «Машины сладости» построит большой завод по производству конфет в Подмосковье Freepik

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Власти Московской области и ООО «Машины сладости» подписали соглашение о сотрудничестве во время ПМЭФ-2023. Предприятие начнет выпускать конфеты на собственном подмосковном заводе уже в 2023 году. Генеральный директор компании Игорь Рубцов заявил в интервью «360», что рад взаимодействию с регионом. По его словам, благодаря поддержке Подмосковья запускать бизнес стало намного проще и быстрее.

«Договорились о взаимопомощи. Мы строим огромный завод в Московской области, получили землю по по программе „Земля за рубль“. Очень комфортная программа, прямо отличная, землю можно получить за месяц, это большое преимущество», — рассказал он.

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По его словам, сейчас компания ищет новый участок. Два участка у нее уже есть — сначала появился один, а потом территорию предприятия расширили.

«Вы должны понимать, что вы будете инвестировать в Московскую область. Просто захотеть мало, нужны ресурсы, чтобы строить [объект]. В Московской области много кондитерских фабрик, но все равно любое новое производство в плюс», — подчеркнул Рубцов.

По его словам, власти Московской области очень помогают компании в решении проблем.

«Взаимодействие, скорость, все стало гораздо проще. Нам не хватало мощности газа, проблему решили очень быстро, например. Московская область очень интересная, красивая, и мы выбирали экологически чистый район, чтобы хватало электричества, газа и логистические подъезды должны быть удобными», — отметил собеседник «360».

Предприятие находится в Егорьевском городском округе, первую линию запустят в сентябре.

«Мы получаем ответственность — мы берем на себя обязательства и выполним их. Построим завод с мороженым, сладкой водой, там будет и развлекательный парк для детей. Это потрясающе, напомнит сказку о Вилле Вонка. Мечта любого кондитера построить такую фабрику», — подчеркнул Рубцов.

Название предприятию предприниматель дал в честь старинного русского имени - Мария. К тому же так зовут и его дочь.. Он не пожалел, что приехал на ПМЭФ. Форум бизнесмен назвал прекрасным. По его мнению, на мероприятии находится большое количество интересных людей, которые предлагают свои идеи.